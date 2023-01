Palermo, al Policlinico assunti 11 infermieri per un anno

Lo ha stabilito il commissario Iacolino con una delibera

PALERMO – Si rafforza il personale infermieristico dell’azienda ospedaliera universitaria di Palermo. Il commissario, Salvatore Iacolino, ha infatti deliberato l’immissione in servizio di 11 infermieri attingendo alla graduatoria della selezione effettuata un anno fa.

Dal primo febbraio saranno immessi in servizio nel Policlinico 7 infermieri ai quali, dal giorno 16, se ne aggiungeranno altri quattro. Degli undici professionisti, che firmeranno un contratto di un anno, sei lavoreranno al pronto soccorso, quattro in cardiochirurgia e uno in otorinolaringoiatria.

“La carenza di infermieri è una delle maggiori criticità del nostro servizio sanitario – dice Iacolino – e queste assunzioni colmano parzialmente alcuni vuoti. Il percorso di potenziamento del personale è una priorità del mio mandato al fine di consentire il recupero delle attività ordinarie e delle liste d’attesa e in particolare l’apertura, ormai prossima, della nuova Area di Emergenza con annesso Pronto Soccorso”.

La dotazione organica approvata nel 2021 dall’assessorato regionale della Salute prevede 877 infermieri. In atto, in servizio vi sono 724 unità a tempo indeterminato e 126 a tempo determinato, a cui dal mese prossimo, si aggiungeranno gli undici nuovi assunti.