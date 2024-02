Palermo, al Teatro Massimo il Centro di Informazione Turistica

La riapertura

PALERMO – Al Teatro Massimo di Palermo verrà riaperto il Centro di informazione turistica (Cit). Lo prevede un protocollo tra l’ente lirico ed il Comune. Con una novità rispetto al passato: il servizio verrà garantito anche nel pomeriggio e nei giorni di sabato e domenica. La delibera è stata approvata dalla giunta comunale. La precedente convenzione era scaduta lo scorso anno. Il servizio sarà attivo entro la fine della prossima settimana.

Lo sportello all’interno del Teatro rimarrà accessibile ai turisti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18,30, e il sabato e la domenica, dalle 9 alle 17. Il Comune è socio della Fondazione Teatro Massimo. Il protocollo è stato curato dall’assessore al Turismo Alessandro Anello. “Tutti i Cit sono in fase di riorganizzazione con l’intento di potenziare i servizi – dice Anello – è nostra intenzione garantire aperture più lunghe e sette giorni su sette”. In questo momento le postazione di assistenza e informazione ai turisti operative in città sono sei ma presto torneranno ad essere otto. I 26 operatori turistici sono tutti dipendenti comunali.