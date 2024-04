Palermo, al via la pulizia straordinaria della Reset sulla costa Sud

Una squadra di 12 operai in azione

PALERMO – Pulizia straordinaria nella spiaggia della costa Sud di Palermo. All’opera dodici operai della Reset e una ruspa. Il Comune sta intervenendo sul lungomare per circa tre chilometri. Da stamane è all’opera, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla, anche il mezzo meccanico .

“L’amministrazione ha voluto anticipare quest’anno la bonifica della Bandita rispetto all’inizio dell’estate. Si tratta di un intervento massiccio in vista di altre attività più a ridosso dell’avvio della stagione estiva”, afferma il sindaco Roberto Lagalla.

L’anno scorso la pulizia era stata effettuata a luglio. La spiaggia potrà essere utilizzata come solarium ma il mare resta vietato. “Rendiamo fruibile alla popolazione il litorale – afferma l’assessore all’Ambiente Pietro Alongi – ad intervenire è la Reset, braccio operativo dell’assessorato per la cura delle aree verdi. Per quanto riguarda il presidio quotidiano, stiamo sottoscrivendo degli accordi con le associazioni di Protezione civile presenti in città che garantiranno la presenza di personale”.

“Si tratta di un litorale importantissimo per valorizzare il quartiere frequentato tutto l’anno dai cittadini che passeggiano e prendono il sole” afferma Giuseppe Federico, presidente della Seconda Circoscrizione.

“Tutto il litorale rientra nella pianificazione della Costa Sud. Due progetti sono già stati approvati dal Consiglio comunale, altri due lo saranno a breve” afferma Pasquale Terrani, presidente della commissione Affari generali. Per Teresa Leto, componente della commissione Attività produttive, “l’amministrazione rispetta l’impegno di restituire decoro a questa spiaggia a beneficio di cittadini e commercianti”.