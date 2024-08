Palermo, Alberelli vicario del questore. Fucarini nuovo capo di gabinetto

La sua carriera è stata costellata da importanti traguardi

PALERMO – Il primo dirigente della Polizia di Stato, Virgilio Alberelli ha assunto l’incarico di vicario del questore di Palermo, prendendo il posto di Luca Vattani, promosso alla qualifica di dirigente superiore.

Palermo, Alberelli vicario del questore

Alberelli, classe ’65, da molti anni punto di riferimento per la Questura di Palermo, la cui carriera è stata costellata da importanti traguardi soprattutto nella funzione di capo di gabinetto, sempre in stretta collaborazione con tutti i Questori che si sono succeduti in questi anni.

La sua professionalità e le sue doti organizzative hanno permesso di gestire, tra i tanti, eventi di caratura internazionale quali la visita di Papa Francesco, la Conferenza sulla Libia nel 2018 e la visita del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping nel 2019, dice una nota della questura. Francesco Fucarini è il nuovo capo di gabinetto.

La carriera

Classe ’67, una carriera caratterizzata da prestigiosi e delicati incarichi tra i quali: Dirigente dell’Ufficio Scorte di Palermo, Dirigente del Commissariato di Bagheria e Vice Capo di Gabinetto della Questura di Palermo. Promosso Primo Dirigente, è stato nominato Capo di Gabinetto della Questura di Catania, andando a gestire ed organizzare i profili dell’ordine e della sicurezza pubblica della città etnea.