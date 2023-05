La pioggia e la devastazione della borgata.

“Ho aiutato le persone come potevo. Ho soccorso due ragazze nelle macchine. La gente è stanca e non ne può più”. Ottavio Zacco, consigliere comunale, anche ieri si è infilato gli stivaloni ed è sceso in strada, nell’ennesimo giorno di passione di Mondello, sotto la pioggia dell’allerta meteo.

La zona di Partanna Mondello si è completamente allagata. Le foto scattate e i video girati dallo stesso consigliere sono più eloquenti di ogni cronaca mediata. Non è una storia nuova, ma una vicenda antica che racconta la disperazione di persone, di cittadini palermitani, che devono temere la pioggia come un cataclisma. E sono cose già ampiamente illustrate.

I disperati di Partanna Mondello cercano di darsi, da soli, il soccorso. Mettono delle barriere davanti alla porta di casa. Cercano di ricavare una trincea. Se cadono le proverbiali quattro gocce, può funzionare. Ma quando la precipitazione è un po’ più consistente, le strade si trasformano in un deliro. Storia nuova e storia vecchia. E abbiamo finito il vocabolario dell’indignazione (rp)