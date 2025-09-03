Palermo, allarme sicurezza. Il ministro promette nuovi agenti. Cifre e date

In pianta organica un vuoto di 250 poliziotti

PALERMO – I numeri sono vaghi, perché neppure il ministro dell’Interno conosce ad oggi la mappa degli spostamenti.

“Da qui a fine anno arriveranno a Palermo diverse decine di agenti oltre a quelli previsti dal normale turnover per contrastare l’emergenza sicurezza in città, Palermo avrà il trattamento che merita”, ha annunciato Matteo Piantedosi al termine della cerimonia per il 43° anniversario dell’assassinio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro.

Non resta che annotare l’impegno preso. Almeno stavolta c’è una scadenza – fra dicembre 2025 e gennaio 2026 – per verificare se la promessa sarà stata mantenuta.

A Palermo sono in servizio circa duemila poliziotti. Ne servirebbero circa 250 in più per colmare il vuoto di organico, a cui vanno aggiunti i circa 70 agenti che andranno in pensione da qui alla fine dell’anno. Il ministro ha promesso che oltre al “normale turnover” ci saranno nuove divise in città. Non solo il rimpiazzo di chi va in quiescenza.