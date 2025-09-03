Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa, prefetto dei 100 giorni

Ucciso 43 anni fa con Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo

PALERMO – Il 3 settembre di 43 anni fa gli spari dei killer di Cosa nostra squarciarono il silenzio di via Isidoro Carini. Il commando di fuoco contro il super prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Un attacco allo Stato, un attacco all’uomo che aveva vinto la guerra contro le Brigate Rosse e che dal Nord era stato mandato in missione a Palermo per replicare il modello investigativo contro la mafia. Ma che fu lasciato solo e con pochi strumenti per combattere quella guerra.

Palermo, come ogni anno da quel tragico 3 settembre 1982, ricorda il super prefetto dei 100 giorni. Oggi nel capoluogo siciliano in programma diverse celebrazioni e iniziative, dal luogo del delitto in via Isidoro Carini, con la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, a una messa in Cattedrale. Il Comune ha emanato un’ordinanza con alcune modifiche al traffico nelle strade interessate. Anche le linee degli autobus subiranno temporanee modifiche.

Schifani: la sua lezione vive nella Sicilia di oggi

“Nel giorno in cui ricordiamo il sacrificio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo, la Sicilia si stringe attorno alla memoria di un uomo che resta un faro di legalità per le generazioni presenti e future. Dalla Chiesa è per noi motivo di commozione e di profonda gratitudine: in un contesto difficile come quello siciliano, lottò senza tregua contro la criminalità organizzata, pagando con la vita il suo altissimo senso di fedeltà allo Stato. A 43 anni dalla morte, la sua figura continua a costituire un esempio prezioso, capace di scuotere la coscienza civica di ogni cittadino e rappresentante delle istituzioni”.

Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Alla cerimonia di questa mattina a Palermo, il presidente ha delegato in rappresentanza del governo regionale l’assessore ai Beni culturali Francesco Scarpinato; erano inoltre presenti il gonfalone della Regione e una corona d’alloro è stata deposta in memoria delle vittime.

Orlando: indimenticabile il messaggio di Dalla Chiesa

“Con l’uccisione del generale Dalla Chiesa si ebbe chiara la dimensione nazionale della sfida del potere criminale mafioso e la conferma dell’esigenza di contrastare sul piano giudiziario, politico e culturale il fenomeno mafioso”. Lo afferma l’europarlamentare di Avs Leoluca Orlando. “Indimenticabile – aggiunge – il messaggio di Dalla Chiesa ai lavoratori dei cantieri navali di Palermo: ‘Sono venuto per applicare la legge, non per fare la rivoluzione’, disse. ‘Ma questa a Palermo è rivoluzione’, risposero gli operai. Indimenticabile il suo impegno di contrasto alla mafia sin dagli anni Cinquanta a Corleone e la promozione di una cultura della legalità in una società governata dal sistema di potere mafioso. Indimenticabile la sua denuncia delle complicità della politica nazionale con la corrente andreottiana definita la più inquinata d’Italia”.

Per l’europarlamentare “il 3 settembre 1982 resta una data tragica e storica di un attentato di forze eversive alla legalità costituzionale a cui Dalla Chiesa aveva dedicato la sua vita. Con il figlio Nando negli anni Novanta, con la Rete – ricorda Leoluca Orlando – abbiamo portato nella politica la cultura della legalità, il contrasto al sistema di potere eversivo polItico, affaristico e piduista. E abbiamo promosso la cultura della legalità dei diritti. Temi che hanno scandito l’operato del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa”.