Palermo, allenamento al “Barbera” dopo il Benevento

Seduta mattutina per i rosanero

PALERMO – Nella mattina di domenica 23 aprile, il Palermo è tornato in campo al “Renzo Barbera” per una seduta d’allenamento. I rosanero hanno giocato proprio nell’impianto sportivo di viale del Fante il giorno prima, pareggiando per 1-1 nella gara contro il Benevento.

Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che contro i sanniti hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Il resto del gruppo ha svolto un’attivazione e circuit training in palestra ed una partita a tema.

La squadra allenata da Eugenio Corini riprenderà la preparazione nella giornata di mercoledì 26 aprile, in vista della prossima gara in casa del Como.