Palermo, i rosa si allenano in Emilia: le ultime su Verre

Rifinitura mattutina per la squadra di Corini

1' DI LETTURA

Seduta di rifinitura mattutina in Emilia per il Palermo guidato da Eugenio Corini in vista della gara contro il Parma in programma sabato 1 aprile alle ore 14:00. I rosa hanno raggiunto la zona emiliana nel pomeriggio di giovedì 30 marzo.

Brunori e compagni, dunque, venerdì 31 marzo, hanno svolto un lavoro di attivazione e reattivita, una partita a campo ridotto e palle inattive a favore.

Il centrocampista Valerio Verre non sarà disponibile per il match contro i Ducali. L’ex Sampdoria, reduce da una sindrome influenzale con stato febbrile, avrebbe potuto raggiungere i compagni di squadra in data odierna ma alla fine è rimasto nel capoluogo siciliano.