Palermo, l’allergologo e i “17 episodi di violenza sessuale”

Al via il processo nato dalla denuncia di una paziente

PALERMO – Sono 17 gli episodi di violenza sessuale nei confronti delle pazienti che la procura di Palermo contesta all’allergologo Lorenzo Barresi, oggi comparso alla prima udienza del processo a suo carico in corso davanti alla seconda sezione del tribunale.

Avrebbe palpeggiato i seni delle pazienti senza che vi fosse una ragione sanitaria per farlo. Su questo si basa l’accusa di violenza sessuale mossa nei confronti dell’allergologo Lorenzo Barresi.

Diciassette, dunque, le persone offese, non tutte costituite parte civile. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Giorgia Righi, è nata dalla denuncia di una delle vittime.

Si era presenta alla stazione dei carabinieri di Monreale per raccontare di aver subito le violenze sessuali. Aveva avuto una reazione allergica sul collo e sul viso. Insomma, i seni nulla c’entravano.

Il medico le avrebbe palpeggiato i capezzoli, dichiarandosi anche “ginecologo e mammologo”. Il giorno che si recò in studio la donna era stata messa in guardia da un’altra ragazza: “Ma sei sola io ti consiglio di non andare da sola”. Una volta entrata nella stanza il medico l’avrebbe accolta con la frase: “Ma come sei bella, quanti anni hai”. La ragazza ha parlato di “comportamento mostruoso” da parte del medico.

Dopo l’esposto gli inquirenti hanno piazzato delle telecamere nello studio dell’imputato che hanno ripreso le molestie. Il dottore si difende sostenendo di essersi limitato a visitare le donne e di non aver mai commesso alcuna violenza. I suoi comportamenti, dunque, sarebbero rientrati in una ordinaria attività medico.