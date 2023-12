Palermo, allo Sperone i dipendenti di Poste donano regali ai bambini

L’iniziativa dell’ufficio e dell’associazione Civilia

PALERMO – Portare i regali di Natale ai bambini che vivono situazioni familiari difficili per strappare loro un sorriso in prossimità delle feste. Questa l’iniziativa dell’ufficio di Poste Italiane Palermo Sperone che, insieme all’associazione Civilia, ha donato i giochi ai piccoli che vivono nelle case famiglia gestite dalla cooperativa “3P”, così chiamata in memoria di don Pino Puglisi. “Un grazie di cuore al direttore dell’ufficio Recapito Cd Palermo Sperone Salvatore Oliveri e al suo staff, in particolare a Giusy, Tony e Daniela”, dicono i rappresentanti di Civilia.