Palermo, allo Stand Florio la presentazione del libro “La Sicilia svelata”

L'appuntamento giovedì 20 luglio alle 18.30

2' DI LETTURA

PALERMO – Giovedì 20 luglio, alle ore 18.30, presso lo Stand Florio di via Messina Marine 40, la presentazione del libro di Fabrizio Cuttitta “La Sicilia svelata”. Converseranno con l’autore, l’editore Carlo Saladino e il magistrato Lorenzo Matassa.

La Sicilia svelata è un lungo viaggio con due protagonisti che si avventurano per luoghi affascinanti e anche maledetti, perché vivranno una storia di prevaricazione. Approfitteranno dei tanti momenti trascorsi insieme per condividere pensieri e riflessioni, per addentrarsi senza remore nei vicoli della memoria, quelli che non tutti riescono o… vogliono percorrere.

Un inedito palcoscenico virtuale che ospita un dibattito intenso sul mondo della finanza, della cultura sociale, sulle tragedie irrisolte che hanno insanguinato l’Italia e non solo, sulla giustizia che, purtroppo, nel nostro Bel Paese, è paragonabile alla corrida spagnola. Talvolta, se non spesso, il toro nell’arena serve per esaltare il torero. Quello che leggerete in questo libro è un percorso nel disvelamento.

Nel dialogo serrato tra due uomini – aventi in lungo ed in largo navigato la Storia recente della vita siciliana – troverete spiegata la ragione (o, meglio, l’irragionevole motivo…) che àncora, tragicamente, questa terra al suo immutabile destino.

L’impossibilità di fare impresa, la politica complice del sistema criminale, una giustizia ignava e indifferente alla sorte di cittadini rassegnati, ogni giorno di più, all’ineluttabilità delle cose.

Nel racconto e nei dialoghi che lo costruiscono, le storie di malaffare diventano metafore sublimi dell’oramai inaccettabile (sopra)vivere collettivo.

“Il velo siciliano” è quello che copre ciò che fa orrore vedere. Su questa cronaca di orrori annunciati, (e puntualmente consumatisi…) il libro fa atto di denuncia sociale.

Provando a scuotere le coscienze di chi crede nel cambiamento e vuole darvi futuro. Si assume che le coscienze mantengano il silenzio più spesso di quanto dovrebbero, ecco perché nasce la Giustizia a darvi voce. Nel disvelamento che leggerete troverete quella voce ed essa farà eco permanente al vostro senso di Giustizia…

Fabrizio Cuttitta ha pubblicato nel 2020 il romanzo dal titolo LAFINANZAMAFIOSA, secondo classificato al Premio letterario Piersanti Mattarella.