Palermo, incidente mortale: 20enne muore nel giorno del suo compleanno

Tragedia in viale Regione Siciliana

PALERMO – Secondo incidente mortale a Palermo nel giro di poche ore. Un motociclista ha perso la vita in viale Regione Siciliana, nello scontro con un’auto. Coinvolte una moto Yamaha e una Fiat Panda. Lo schianto è avvenuto sulla carreggiata laterale, all’altezza del distributore Q8 in direzione Trapani.

Il motociclista, Patrik Thomas Nicholson, aveva compiuto proprio oggi 20 anni. Sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull’asfalto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Nella zona si registrano forti ralle tamenti al traffico.

Nella tarda mattinata di oggi, in via Messina Marine ha perso la vita una donna, investita e uccisa da un camion in via Messina Marine, all’altezza del pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Giuseppa Peri è stata travolta mentre stava attraversando. Era poco prima uscita dall’ospedale, dove aveva accompagnato un familiare.