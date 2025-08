Incidente mortale in via Messina Marine: donna travolta da un camion

E' successo vicino all'ospedale Buccheri La Ferla

PALERMO – Incidente mortale in via Messina Marine a Palermo, nei pressi del pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Una donna è stata investita da un camion: nonostante i soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. In base alle prime informazioni, il mezzo pesante ha travolto la donna, Giuseppa Peri di 67 anni, di Montemaggiore Belsito, mentre stava attraversando: era poco prima uscita dall’ospedale, dove aveva accompagnato un familiare.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarla. L’impatto è stato violentissimo, la 67enne è rimasta incastrata sotto il mezzo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul luogo dell’incidente anche l’Infortunistica della polizia municipale che ha momentaneamente chiuso il tratto di strada al traffico. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Illeso il conducente del camion, un cinquantenne. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione

Ennesimo grave incidente in città

Si tratta dell’ennesimo grave incidente nel capoluogo siciliano: nella notte tra sabato e domenica il giovane Samuele Gambino, che aveva soltanto vent’anni, ha perso la vita nello scontro tra una moto e un’auto, avvenuto in via Pitrè. Per il ragazzo l’impatto si è rivelato fatale, mentre l’amico che si trovava con lui sulla Yamaha, un diciassettenne, è stato ricoverato in gravissime condizioni.

A febbraio, invece, proprio nello stesso tratto in cui è stata investita la donna, un altro pedone ha perso la vita. Teodoro Badami, 87 anni, è infatti stato travolto da una Bmw guidata da un 29enne. L’incidente è avvenuto ancora una volta davanti all’ospedale Buccheri La Ferla.

Il presidente di circoscrizione: “Strada estremamente pericolosa”

Sulla tragedia in via Messina Marine interviene il presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico: “Altro incidente mortale lungo via Messina Marine, una strada che continua a dimostrarsi estremamente pericolosa, sia di giorno che di notte. Ancora una volta, torna pressante la richiesta di installare un semaforo a Sant’Erasmo, in prossimità di via Ponte di Mare o laddove sia tecnicamente possibile, per tutelare residenti e turisti. Tuttavia, pare che qualcuno abbia deciso che “la congestione del traffico viene prima”, rifiutando la richiesta”.

“Nell’attesa che non si verifichino altri episodi tragici – prosegue – si ribadisce con forza l’urgenza di rallentare la velocità lungo via Messina Marine, anche mediante l’introduzione di ulteriori semafori lungo il tratto. La sicurezza dei cittadini non è un ostacolo alla viabilità: è una responsabilità che l’amministrazione deve riconoscere e rispettare”.