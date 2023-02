Palermo, Amella: “Amap metta a disposizione le autobotti”

La proposta della consigliera M5s. Interviene anche il consigliere Pasquale Terrani

«L’ordinanza dell’Amap che prevede di astenersi dal bere l’acqua distribuita in decine di isolati su 17 vie ubicate in 9 zone del quadrante di Corso dei Mille, conferma quanto lo stato critico delle tubature, in alcune zone del capoluogo siciliano sia ormai sfociato in una situazione di indubbia pericolosità per la salute delle famiglie che vi abitano. Apprendiamo che i tecnici e le maestranze dell’Amap sono già al lavoro da giorni nella zona per eliminare la causa che ha determinato questa grave problematica, di cui adesso attendiamo aggiornamenti. Inevitabile, però, notare quanto situazioni di questo genere comincino a manifestarsi di frequente, determinando allarme e costi. L’auspicio è che la potabilità dell’acqua pubblica per gli abitanti dei quartieri Settecannoli e Romagnolo venga ripristinata nel minor tempo possibile, e nelle more che ciò accada, invitiamo l’Amap a fornire gratuitamente ai cittadini un servizio capillare e puntuale di autobotti, al fine di mitigarne i disagi». Lo dice la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Concetta Amella.

Il consigliere comunale Pasquale Terrani dice: “In merito al guasto ed alla non potabilità dell’acqua a Romagnolo, dove sono coinvolte tantissime vie e migliaia di abitazioni nonchè l’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, l’Azienda Amap è intervenuta per ripristinare e riparare i guasti delle reti che stanno causando notevoli disagi. Si invita l’Amap a predisporre e potenziare la presenza dei tecnici nelle vie interessate, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la regolare erogazione ed utilizzo dell’acqua potabile”.