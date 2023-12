Palermo, Amg Gas apre il settimo punto clienti in via Sardegna

Ad accogliere a sorpresa i clienti è stato Sasà Salvaggio

PALERMO – Amg Gas, società di vendita di gas e luce di Palermo, ha aperto il suo settimo punto clienti. La nuova struttura si trova in via Sardegna 38 e si aggiunge alle tre già attive in città (piazza Tumminello, via Imperatore Federico, via Catania) e alle altre tre presenti in provincia (Monreale, Montelepre, Partinico).

“Si rafforza la presenza nel territorio”

“Con l’apertura del nuovo sportello Amg Gas amplia e rafforza la sua presenza sul territorio ribadendo così quel legame che caratterizza la storia della società – sottolinea l’amministratore delegato, Vitale Muia – . La struttura si trova in una zona della città che ha un bacino di utenza ampio e che adesso avrà un punto di riferimento, più vicino e facilmente raggiungibile, per tutte le operazioni e necessità relative alle forniture. Il nostro principale obiettivo è quello di essere vicini ai clienti, anche fisicamente, per rispondere alle loro richieste ed esigenze”.

Il nuovo sportello è in funzione dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e offre la possibilità di effettuare tutte le operazioni relative alle forniture di gas e luce, dai nuovi contratti alle volture, al pagamento delle fatture e ai servizi di manutenzione delle caldaie. All’inaugurazione del nuovo punto clienti erano presenti l’amministratore delegato di Amg Gas, Vitale Muia, il consigliere del Cda Giampaolo Galante assieme a Francesco Martino (responsabile marketing, vendite, customer care e operations della società) e a Dario Bonura e Roberto Catalano, i responsabili dell’agenzia Eureka Evolution, partner di Amg Gas, che gestisce lo sportello. Ad accogliere a sorpresa i clienti è stato Sasà Salvaggio, testimonial di Amg Gas, che ha dato il benvenuto regalando gadget con il marchio della società.