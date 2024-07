Palermo, deciso l’avversario per l’amichevole del 17 luglio a Livigno

Sarà il secondo test per i rosanero in ritiro

Mercoledì 17 luglio il Palermo affronterà in gara amichevole il Rapperswil, squadra che milita nella Promotion League svizzera. Il test avrà inizio alle ore 15.00 presso il centro sportivo Aquagranda di Livigno (ingresso libero).

Questa sarà la seconda amichevole, in ordine cronologico, della squadra allenata da mister Dionisi nel corso del ritiro in Valtellina. La prima, infatti, è in programma il 13 luglio contro la LND Sondrio, una rappresentativa locale. A seguire, dunque, il match contro la squadra svizzera.

Sabato 20 luglio alle ore 16.30, invece, il Palermo si sposterà sul campo sportivo di Temù (BS), il per affrontare in gara amichevole il Monza. E contro una compagine di Serie A, dunque, si concluderà il ritiro a Livigno dei rosanero.

Pochi giorni dopo ci sarà il trasferimento del Palermo a Manchester, in programma martedì 23 luglio. I rosanero torneranno ad allenarsi al City Football Academy di Manchester fino al 2 di agosto. Il giorno dopo, il 3 di agosto, la squadra di Dionisi affronterà l’Oxford United FC.