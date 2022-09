Denunciato dalla compagna e arrestato, ma l’amore trionfa

Una relazione tribolata e due processi

PALERMO – L’amore vince su tutto. È una storia a lieto fine, ma molto tribolata. Un uomo è stato denunciato dalla compagna che lo ha fatto arrestare e processare due volte. Ora sono tornati a vivere insieme.

La vicenda inizia nel 2019. La donna racconta che il compagno, S.M., 54 anni, la picchia. Viene indagato e giudicato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Quando l’accusatrice viene convocata in aula la sua credibilità crolla. L’imputato, difeso dall’avvocato Alessandro Musso, viene assolto.

L’avvocato Alessandro Musso

Due anni dopo, nel 2021, c’è una nuova denuncia. La compagna lo accusa degli stessi reati. Stavolta, però, il giudice per le indagini preliminari ne ordina l’arresto. Per dieci giorni l’uomo resta irreperibile. Lo scovano in una barca ormeggiata ad Aspra. Dopo cinque mesi in carcere gli vengono concessi gli arresti domiciliari. Sceglie la casa del fratello, ma la convivenza è impossibile.

Nuovo processo. Al reato di maltrattamenti si aggiunge quello di minacce. La donna è pentita. Va più volte in caserma. Vuole tornare a vivere con il compagno. “Lo voglio di nuovo a casa”, continua a ripetere.

Due giorni fa il verdetto. Il giudice Andrea Innocenti lo ha assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia che ancora una volta non ha retto al vaglio del giudice. Era il reato per il quale era stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare. La condanna – sei mesi – è arrivata per le minacce.

Nel frattempo l’uomo e la donna sono tornati da tempo a vivere insieme. Sono di nuovo innamorati, così dicono.