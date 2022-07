Palermo, anche Dall’Oglio saluta: per lui c’è l’Avellino

Il centrocampista si trasferisce in Campania, per lui un contratto triennale

PALERMO – Non si ferma il calciomercato del Palermo. Dopo la partenza di Maxime Giron e Mattia Felici, a salutare il gruppo è, secondo quanto appreso dalla redazione di Live Sicilia, anche il centrocampista Jacopo Dall’Oglio, che ieri ha svolto il suo ultimo allenamento agli ordini di mister Baldini per trasferirsi ad Avellino.

Il classe ’92 arrivato la scorsa estate a Palermo, dopo essersi svincolato dal Catania, è stato uno dei protagonisti del ritorno in Serie B del club di viale del Fante, con il quale si era guadagnato il rinnovo automatico del contratto grazie alla promozione. Le valutazioni della società, però, sono state diverse e si è deciso di cedere il centrocampista nativo di Milazzo che lo scorso anno ha totalizzato 37 presenze tra campionato, coppa Italia e play off.

Per il centrocampista si aprono, dunque, le porte dell’Avellino club che milita in Serie C girone C, quello vinto poco più di un mese fa proprio dai rosanero. Nelle prossime ora il centrocampista firmerà il contratto con il club campano, che avrà durata di tre anni.

Con la sua cessione, dunque, il Palermo fa ulteriore spazio per degli over in rosa e proprio in mediana è necessario qualche innesto dove ad oggi si contano solo De Rose, Damiani e Broh, con Luperini ormai impiegato come trequartista che ma interessa moltissimo al Perugia.

Nelle prossime ore, intanto, sarà annunciato Salvatore Elia che da qualche giorno si allena con i nuovi compagni. In città, invece, è atteso il centrale Ionuț Nedelcearu, in arrivo dal Crotone, così come Marco Sala che prenderà il posto di Giron sulla fascia sinistra.