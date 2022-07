Palermo, anziana rapinata sotto casa: tradito dallo scooter, un arresto

L'uomo ha confessato nel corso dell'interrogatorio

1' DI LETTURA

PALERMO – Ha confessato di aver seguito un’anziana fin nell’androne di casa per rapinarla. Il giudice per le indagini preliminari Nicola Aiello ha ordinato l’arresto di Federico Trapanese, 46 anni. Vittima una donna di 84 anni.

Trapanese l’ha pedinata e bloccata. Indossava il casco. La vittima urlava mentre l’indagato le ha strappato gli orecchini dai lobi. La rapina risale all’ottobre scorso.

A tradire l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato il fatto che convocato in commissariato vi si è recato in sella allo stesso scooter usato per scappare dopo la rapina. Il reato viene contestato con l’aggravante di averlo commesso su una anziana.