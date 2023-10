La polizia indaga per stabilire le cause

PALERMO – Dramma a Palermo. Alle prime luci del giorno, erano quasi le 5, un uomo di 87 anni è precipitato dalla finestra della casa di riposo dove alloggiava.

La casa di riposo si trova al quinto piano di un palazzo in viale Lazio.

I sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constare il decesso. Gli agenti di polizia indagano per ricostruire cosa è accaduto e capire se ci sono responsabilità da parte della struttura.