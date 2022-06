Palermo, anziano rapinato corre e recupera collana d’oro

Accertamenti da parte della polizia

PALERMO – Nonno coraggio a Palermo. Un uomo di 78 anni in via Adamo Smith è stato rapinato da un giovane. Il rapinatore le ha strappato la collana d’oro e ha cercato di fuggire. L’anziano ha rincorso il malvivente ed è riuscito a bloccarlo e recuperare la collana. Sulla tentata rapina indagano i poliziotti che stanno cercando di risalire al bandito. L’anziano rimasto leggermente ferito ha rifiutato il ricovero in ospedale.