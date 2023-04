Palermo, appartamento in fiamme: un ustionato

I tecnici dei vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire le cause del rogo

PALERMO – Incendio in un appartamento in via Cipressi a Palermo. Al secondo piano sono divampate le fiamme e una persona, rimasta ustionata e intossicata, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Civico. Agenti di polizia e carabinieri intervenuti hanno fatto evacuare la palazzina. I pompieri hanno messo in sicurezza l’appartamento. I tecnici dei vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire le cause del rogo.