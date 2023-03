Approvato il nuovo regolamento per gli alunni disabili

In questo modo potranno così essere redatte le graduatorie che permetteranno di selezionare i docenti

4' DI LETTURA

PALERMO – Approvato in consiglio comunale il nuovo regolamento per l’assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole palermitane. In questo modo potranno così essere redatte le graduatorie che permetteranno di selezionare i docenti.

Sono 350 gli alunni che, fin dall’inizio dell’anno scolastico, non hanno beneficiato dell’assistenza specialistica. Soddisfatto l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo presente nell’aula di Sala delle Lapidi. Il regolamento si allinea alla legislazione regionale.

L’obiettivo è il raggiungimento dell’autonomia e della comunicazione personale del minore disabile fino alla realizzazione piena del suo diritto allo studio. Il ruolo dell’assistente specializzato è differente da quello dell’insegnante di sostegno e da quello di base. Si tratta di personale che ha una specifica formazione che si inserisce nelle attività scolastiche con un progetto elaborato in relazione ai bisogni del minore. L’assistente specializzato non è responsabile della programmazione didattica e, nel realizzare gli obiettivi del progetto personalizzato, si impegna a garantire le migliori relazioni tra l’alunno disabile e i suoi compagni della classe favorendo la piena integrazione.

Venerdì scorso l’approvazione della delibera era saltata per l’assenza del numero legale. Ne era nata una polemica. Avevano protestano i genitori degli alunni coinvolti. La definizione del regolamento non produce l’immediata soluzione del problema. Sarà necessario bandire la selezione, aspettare la presentazione delle domande, definire la graduatoria per arrivare all’assegnazione dei docenti nelle singole scuole.

Tamajo: “Soddisfatto per l’obiettivo raggiunto”

“Esprimo soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, conseguito grazie alla sinergia tra l’Amministrazione e le forze presenti in Consiglio comunale – ha dichiarato l’assessore Tamajo -. Non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per la revisione di tutto il Regolamento sull’assistenza specialistica che dal prossimo anno scolastico garantirà finalmente un servizio migliore per bambini e ragazzi, per le loro famiglie e per gli operatori e le operatrici del settore. Intanto, nelle prossime ore, i nostri uffici – ha concluso l’assessore – attiveranno le procedure necessarie per pubblicare un avviso straordinario che consentirà di affiancare a ciascun bambino con disabilità un operatore specializzato”.

Raja: “Una vittoria della città e per la città”

“Dopo mesi di lavoro, incontri con sindacati ed operatori del settore, in consiglio abbiamo approvato le modifiche al regolamento dell’assistenza specialistica agli alunni disabili, una vittoria della città e per la città a dichiararlo è la consigliera comunale appartenete al gruppo consiliare della DC Viviana Raja – . La scuola deve tornare ad essere un tema centrale, esattamente come quello dell’assistenza agli studenti con disabilità, per troppo tempo non adeguatamente attenzionato. Un regolamento certamente perfettibile ma che deve servire, a stretto giro, per fronteggiare le tante emergenze che abbiamo ereditato. Sono certa – ha concluso la consigliera – che presto inizieremo a discutere sulla riforma complessiva del regolamento nelle commissioni competenti con la precisa volontà di adeguarlo e migliorarlo nell’interesse degli alunni con disabilità, delle loro famiglie e dei lavoratori con il contributo di tutte le forze politiche”.

Imperiale: “Finalmente i ragazzi disabili avranno l’operatore specializzato”

“Finalmente i ragazzi con disabilità frequentanti le scuole materne elementare e medie del comune di Palermo avranno in classe la presenza dell’operatore specializzato, ovvero l’operatore alla comunicazione e autonomia figura prevista per legge 104 – a dichiararlo è Salvatore Imperiale, presidente della Commissione Igiene e Sanità – Servizi Ecologici – Solidarietà Sociali – Pari opportunità e Politiche di genere- . Per un paio di mesi si aprirà un nuovo accreditamento che cercherà nuove figure per coprire 300 casi rimasti senza operatore, ma la vera soddisfazione è che il comune si è reso conto che il vecchio metodo di reclutamento e di pagamento dell’operatore non funziona più. Omologheremo questo servizio come da linee guida regionali affinché nessun bambino rimanga indietro e abbia il proprio operatore così come previsto da legge 104. Questo è il mio impegno – ha concluso Imperiale -, nessuno rimarrà indietro, mi impegnerò affinché il 14 settembre i ragazzi con fragilità siano a scuola”.

Opposizione: “Garantito il massimo impegno, adesso l’amministrazione attiva facci quanto necessario”

“Il consiglio comunale ha approvato oggi delle modifiche al regolamento comunale per l’assistenza specialistica che agevolerà il reperimento delle figure mancanti, per consentire di garantire il servizio ai 350 bambini e bambine disabili cui attualmente manca a Palermo – a dichiararlo i consiglieri comunali di Progetto Palermo, Partito Democratico, Azione e M5S -. Dai banchi dell’opposizione abbiamo garantito il massimo impegno in termini di contributi e proposte. Adesso spetta all’amministrazione attiva il compito di fare quanto necessario per garantirne l’applicazione nel più veloce tempo possibile. Si tratta di modifiche che, purtroppo, non risolvono molte delle criticità che famiglie, operatori e operatrici del settore segnalano in termini di funzionamento e gestione del servizio e per cui l’amministrazione ha annunciato che intende ritornare in aula per rivedere l’intero regolamento. Anche in quell’occasione – hanno concluso i consiglieri – continueremo certamente ad essere vigili e intransigenti, come abbiamo fatto questa volta“.