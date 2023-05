Droga e pestaggi: 8 arresti a Palermo e Casteldaccia NOMI

Gli indagati sono 16. Trovato un libro mastro

PALERMO – L’operazione è stata denominata “Cristallo” come quello che si ricava dalla lavorazione della cocaina. Diventa crack e il consumo sta dilagando anche fra i giovanissimi. I carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno notificato 12 ordinanze di custodia cautelare fra Palermo e Casteldaccia.

Tre persone sono finite in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 4 all’obbligo di dimora. Altre quattro persone sono indagate a piede libero. L’inchiesta della Procura di Termini Imerese in soli sei mesi – da novembre 2021 a maggio 2022 – ha ricostruito i movimenti della piazza di spaccio di Casteldaccia, dove arrivavano anche dai comuni vicini per comprare hashish, marijuana, cocaina, crack.

La droga veniva acquistata da fornitori di Palermo e venduta al dettaglio. A volte anche all’ingrosso ad altri pusher. Le cessioni avvenivano anche con pagamenti posticipati. Chi non saldava i debiti subiva violenze. L’anno scorso sono state arrestate tre persone e recuperato il libro mastro con crediti e debiti. Chi è rimasto in libertà ha iniziato una violenza operazione di recupero dei soldi. Era necessario pagare i propri fornitori per non perdere la fiducia e continuare a spacciare. Chi ha subito le ritorsioni non le ha denunciate. I carabinieri hanno ricostruito cinque estorsioni. Gli indagati usavano pochissimo i cellulari. Preferivano incontrarsi e parlare di presenza per gestire gli affari ed evitare di essere intercettati.

Negli ultimi mesi, nel corso dell’operazione sfociata nell’ordinanza di custodia cautelare di oggi, sono stati sequestrati 4,7 chili di marijuana, 2,1 chili di hashish, 700 grammi di cocaina pura, più di 9.000 euro.

In carcere finiscono Filippo Traina, 36 anni, Francesco D’India, 46 anni, Riccardo Rubino, 31 anni. Arresti domiciliari per Ignazio Sandro Carollo, 42 anni, Enrico Bologna, 30 anni, Emanuel Ivan Adestri, 32 anni, Michele Rubino, 56 anni, Onofrio Pedone, 50 anni. Obbligo di dimora per Romina Palazzo, 28 anni, Fausto Fortunato Gennuso, 57 anni, Giovanni Spanò, 22 anni, e Michelangelo Testa, 22 anni.