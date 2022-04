L'annuncio del vice presidente della Regione che agita le acque in Forza Italia

PALERMO – L’idea è di quelle destinate ad agitare le già poco tranquille acque di Forza Italia. L’assessore all’Economia e vice presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, si dice “disponibile” a misurarsi alle Amministrative di Palermo nella corsa al consiglio comunale. Un annuncio che arriva nel bel mezzo della convention nazionale di Forza Italia.

“Ritornare ai Comuni”

“Bisogna ritornare ai Comuni e alle amministrazioni locali – le parole di Armao -. Io vengo da lì, a 22 anni mi candidai nel quartiere più importante della città e fui il secondo eletto di tutta la città e mi manca il rapporto con il territorio. Ecco perché io oggi voglio annunciare la mia piena disponibilità a candidarmi al consiglio comunale di Palermo ripartendo dalla base per rigovernare il futuro della grande città siciliana che è la sua capitale”.

La sfida in Forza Italia

Armao, quindi, lancia una sfida che appare tutta interna a Forza Italia, dove il duello con Gianfranco Miccichè potrebbe proseguire con i candidati a Sala delle Lapidi fedeli al coordinatore regionale dei forzisti. L’assessore regionale all’Economia quindi aggiunge: “Abbiamo ridotto le addizionali Irpef e Irap mentre il Comune di Palermo le ha alzate al massimo. Al malgoverno della sinistra si oppone un buon governo del centrodestra che le tasse le riduce e non mette le mani nelle tasche dei propri cittadini e lo fa anche in condizioni difficilissime come è governare una Regione del Sud”.

