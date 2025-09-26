Palermo, arrestato il commercialista Mario Lupo: indagato per corruzione

Operazione della squadra mobile

PALERMO – L’arresto è di quelli destinati a fare rumore. In carcere è finito Mario Lupo, 63 anni, ragioniere commercialista. Il procuratore Maurizio de Lucia e il sostituto Giacomo Brandini gli contestano il reato di corruzione. Di più non trapela. Deve essersi trattato di un fermo urgente visto che le nuove norme impongono in caso di ipotesi di corruzione l’interrogatorio preventivo dell’indagato.

Lupo in passato è stato Presidente della Samot Onlus, associazione accreditata con il Servizio sanitario nazionale per l’assistenza domiciliare ai malati oncologici in fase terminale, e componente del collegio dei revisori di ordini professionali e società.

Lupo è stato condotto nel carcere Pagliarelli. Nelle prossime ore si attende l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. L’indagato ha nominato suo difensore di fiducia l’avvocato Salvatore Gugino che preferisce non rilasciare alcun commento in una fase embrionale delle indagini.

L’arresto è stato compiuto dai poliziotti della squadra mobile che sono ancora al lavoro. Tutto fa ipotizzare sia stato un intervento in flagranza di reato e che possano esserci altre persone coinvolte.