Palermo, il blitz: quattro piazze dello spaccio, “ecco chi le gestisce”

Luoghi e nomi del blitz dei carabinieri

PALERMO – Quattro piazze di spaccio a Borgo Nuovo, Cep e Cruillas e un unico gruppo di lavoro. A capeggiarlo, secondo l’accusa, sarebbe stato Salvatore Paolo Cintura, uno dei 27 arrestati del blitz dei carabinieri.

Al suo fianco avrebbe agito il fratello Giuseppe, considerato il grossista della droga. A sua volta quest’ultimo sarebbe stato spalleggiato da Mirko Cannariato, sposato con una cugina dei fratelli Cintura.

A Salvatore Giuliano, invece, sarebbe stato delegato il compito di fornire quattro piazze: via Giuseppe Cammarano (sarebbe stata affidata a Francesco Paolo e Giuseppe Reina); via Filippo Paladini ad angolo con via Barisano da Trani (in cui operava un minorenne), piazza Benvenuto Cellini (appannaggio di Bartolomeo Militello e Salvatore Bevilacqua); piazza Lampada della Fraternità (sarebbe stata gestita da Mirko Cannariato).

Nel giro della droga, ma con compiti inferiori, avrebbero lavorato anche Ettore Rositano del quartiere Passo di Rigano), Pietro Madonia e Girolamo Rao, dell’Albergheria.