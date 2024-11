Palermo, arriva la Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza

L'evento si svolgerà sul sagrato della Cattedrale

PALERMO – La terza marcia mondiale per la pace e la nonviolenza fa tappa a Palermo. L’appuntamento è per domenica 24 novembre, a partire dalle 9 sul sagrato della Cattedrale.

Interverranno i rappresentanti delle Acli Palermo, Pax Christi e MIR, Azione Cattolica, Erripa, Agesci, Circolo Laudato Si’ Maria Ausiliatrice e Punto Pace, Consulta per la Pace del Comune di Palermo.

La marcia della pace a Palermo

Dopo il saluto dell’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, spazio a letture, canti, giochi e al girotondo della pace. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa, festa del Cristo Re. Alle 13 accoglienza degli animatori della terza “Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza” presso il circolo della Natura.

“Un nuovo appuntamento che segna una linea di continuità con la giornata nazionale di mobilitazione per la pace che si è svolta a Palermo lo scorso ottobre” spiega Franceso Todaro, presidente delle Acli Palermo.

“La pace – continua Todaro – non è un tema che può esaurirsi in un convegno o in un dibattito, ma deve essere uno stile di vita che caratterizza la nostra umanità. In un mondo segnato dalle guerre e dalla sofferenza ogni voce può contribuire a ribadire che non si può sfuggire dalla mediazione politica e dalla soluzione diplomatica. Un’altra via alle armi è possibile”.