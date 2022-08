Palermo-Ascoli 0-0, al via la sfida del “Barbera” LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e la compagine guidata da Cristian Bucchi

PALERMO – Entrambe a quota 4 punti, entrambe in cerca di una vittoria, entrambe reduci da un pareggio per 1-1. Palermo e Ascoli si sfidano allo stadio “Renzo Barbera” davanti a più di 20 mila spettatori. I rosanero si apprestano al match casalingo dopo l’ultimo risultato di 1-1 in trasferta contro il Bari; stesso punteggio finale per la compagine bianconera contro la SPAL nella sfida precedente a quella odierna. Eugenio Corini e Cristian Bucchi si affrontano nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie B.

L’allenatore del club del capoluogo siciliano schiera la sua squadra rifacendosi ancora una volta al 4-2-3-1. Nella linea di difesa, al posto dello squalificato Marconi, scende in campo dal primo minuto Edoardo Lancini; sulla corsia mancina c’è Crivello, che sostituisce Sala non ancora al meglio dopo un infortunio. In mediana confermato il duo Damiani-Broh, così come viene confermato anche il pacchetto offensivo composto da Valente, Floriano, Elia e Brunori.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 20:45. Il primo pallone è affidato allo squadra ospite, che attacca da sinistra verso destra: l’arbitro fischia e dà il via all’incontro. Al 5′ brivido per i padroni di casa su calcio d’angolo in favore degli avversari. La sfera, battuta da Lungoyi, attraversa tutta l’area di rigore e non viene bloccata da Pigliacelli che si salva grazie al palo lontano, dove il pallone sbatte e viene poi respinto dalla difesa siciliana. Al 12′ risponde il Palermo con una azione offensiva continuata, prima sulla corsia mancina e poi da quella opposta; Valente prima ed Elia dopo insidiano gli avversari dopo averli puntati a viso aperto e aver cercato l’inserimento di un compagno in mezzo all’area.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 6 Crivello, 7 Floriano (cap.), 9 Brunori, 14 Broh, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 25 Buttaro, 30 Valente, 77 Elia, 79 Lancini. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 5 Somma, 8 Segre, 10 Di Mariano, 16 Stulac, 23 Doda, 27 Soleri, 39 Stoppa, 48 Bettella, 54 Peretti. Allenatore: Corini.

ASCOLI: 1 Leali, 7 Lungoyi, 8 Caliagara, 15 Gondo, 18 Collocolo, 20 Donati, 26 Bidaoui, 33 Botteghin, 54 Falasco, 55 Bellusci, 77 Buchel (cap.). A disposizione: 13 Guarna, 2 Salvi, 4 Simic, 5 Quaranta, 9 Dionisi, 10 Ciciretti, , 21 Giordano, 23 Falzerano, 27 Eramo, 30 Saric, 32 Giovane, 99 Fontana. Allenatore: Bucchi.

Arbitro: Minelli (Varese). Assistenti: Bottegoni (Terni) – Miniutti (Maniago). Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria). VAR: Rapuano (Rimini). AVAR: Marchi (Bologna).

MARCATORI:

NOTE: