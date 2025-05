Palermo: l’Asp avvia il settimo corso di formazione per tatuatori e piercer

L'iniziativa per garantire competenza e igiene in un settore in crescita

PALERMO – Disegnare sulla pelle è un’arte che comporta una grande responsabilità. Per chi desidera trasformare questa passione per tatuaggi e piercing in una professione sicura e riconosciuta, l’Asp di Palermo offre un’importante opportunità formativa: il via al settimo corso di formazione per operatori addetti a tatuaggio e piercing. L’iniziativa mira a garantire competenza e igiene in un settore in costante crescita.

Dettagli del corso e modalità di iscrizione

Il percorso formativo si svolgerà in un’aula aziendale nel capoluogo siciliano e avrà una durata di 9 giorni, per un totale di 90 ore, distribuite su quattro moduli che alterneranno lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le attività si terranno nella fascia oraria 8:30 – 18:30.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo previsto dal decreto dell’Assessorato Regionale della Sanità del 31 luglio 2003 e dal regolamento aziendale dell’Asp. La quota di partecipazione è di 610 euro, e il numero massimo di corsisti è 36, con l’avvio del corso subordinato al raggiungimento di almeno 30 iscritti.

Le domande di partecipazione, complete della ricevuta di pagamento, vanno consegnate entro il 2 luglio 2025 presso la segreteria della Uoc Igiene degli Ambienti di Vita, in via Carmelo Onorato 6. L’ammissione seguirà l’ordine di presentazione delle istanze.

Esame finale

Al termine del corso, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70 per cento delle ore previste affronteranno un esame articolato in prova scritta, pratica e colloquio. La valutazione sarà affidata a una commissione composta dal direttore del corso, dai docenti e da un funzionario regionale.