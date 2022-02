Palermo, assalto al furgone di sigarette tre arresti

Il colpo allo Zen lo scorso settembre. Bottino: 25 mila euro

PALERMO – Sarebbero gli autori dell’assalto di un furgone carico di sigarette. I poliziotti della squadra mobile hanno fermato tre persone su ordine della Procura della Repubblica di Palermo.

Lo scorso 24 settembre l’autista di un furgone pieno di tabacchi della ditta Sodim srl fu assaltato mentre scaricava la merce in una rivendita di via Luigi Einaudi, allo Zen. Lo minacciarono con la pistola per farsi consegnare 14 cartoni di sigarette per un valore di 25 mila euro.La loro fuga è stata ricostruita come in un puzzle attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza piazzate in un vasto perimetro. Il fermo passa ora alla valutazione del giudice per le indagini preliminari per la convalida.