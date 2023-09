Assalto a un distributore in viale Regione Siciliana, in fuga col bottino

Il distributore rapinato

Erano armati di coltello

PALERMO – Assalto ad un distributore di benzina in viale Regione Siciliana. Sabato sera due uomini armati di coltello e a volto coperto hanno minacciato l’impiegato dell’impianto Q8 all’imbocco dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Bottino: 600 euro. I due sono fuggiti in direzione di via Giafar. Sul colpo indaga la polizia. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.