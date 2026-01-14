 Palermo, assegnata una casa allo Zen 2 a una famiglia di 8 persone
Palermo, assegnata una casa allo Zen 2 a una famiglia di 8 persone

Il sindaco Lagalla: avanti nel percorso contro le occupazioni abusive
EMERGENZA ABITATIVA
PALERMO – Assegnata una nuova casa popolare ad un nucleo familiare composto da otto persone e regolarmente inserita nella graduatoria per l’emergenza abitativa. L’appartamento che si trova in via Costante Girardengo, nel quartiere Zen 2, è stato riacquisito grazie alla collaborazione tra il Comune di Palermo e l’Iacp dopo aver accertato il decesso dell’ultimo assegnatario. Lo rende noto l’assessore all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli.

“Con questa nuova assegnazione – commenta il sindaco Roberto Lagalla – continuiamo con determinazione e concretezza il nostro percorso sulle procedure di controllo del patrimonio pubblico utili a prevenire nuove occupazioni abusive e per garantire il diritto alla casa a chi sceglie la strada della legalità. Nessuna scorciatoia, nessuna intermediazione opaca: chi ottiene un alloggio lo fa esclusivamente grazie alla trasparenza delle graduatorie e ai titoli maturati attraverso il calcolo automatico del punteggio”.

Con questa, salgono a 23 le abitazioni riacquisite e riassegnate negli ultimi mesi allo Zen 2. “Un dato che conferma come l’azione di controllo e recupero del patrimonio ERP sia continua e capillare in tutta la città – dice l’assessore Fabrizio Ferrandelli -. Contrastare le occupazioni irregolari restituendo dignità abitativa alle famiglie che ne hanno diritto significa tutelare i più fragili e riaffermare il principio che la casa pubblica è un bene della collettività, da assegnare secondo regole chiare e giuste”.

