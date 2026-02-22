Da Palermo ad Assisi, in cammino per venerare San Francesco

Adrian Ruiz Pelayo, 35enne di Malaga, a gennaio ha incontrato Papa Leone

ASSISI (PERUGIA) – È arrivato ad Assisi dopo oltre 330 giorni di cammino da Palermo verso Venezia, senza soldi né soste programmate, con il progetto di “scoprire e trasmettere la bontà della gente”. A parlare all’ANSA è Adrian Ruiz Pelayo, 35 anni, originario di Malaga, che si fermerà tre giorni nella città del Poverello e ha già visitato la teca con le spoglie di San Francesco.

“È un momento incredibile – racconta Pelayo – perché mi sono preparato studiando la storia di San Francesco e vedere i suoi resti mi ha dato una forza enorme per proseguire il cammino e riflettere su cosa significa donarsi agli altri”.

L’incontro con il Santo Padre a gennaio

Il giovane spagnolo cammina da solo. “Trovando solo acqua e pane, ma ricevendo in cambio la generosità delle persone”, spiega. L’arrivo ad Assisi è per lui un passaggio simbolico e spirituale: “San Francesco e Assisi sono un momento bellissimo” sottolinea. “Mi sento sulle sue orme, e questo mi ispira a continuare il cammino” aggiunge.

Pelayo racconta di aver incontrato anche il Santo Padre il 7 gennaio, per condividere il senso del suo percorso. “Ho voluto unire due luoghi sacri – spiega ancora -, il Vaticano e Santo Toribio del Liebana, in Spagna, dove si conserva un pezzo della Croce di Cristo. Gli ho parlato dell’importanza di questi luoghi”.

Il cammino continuerà fino a Venezia

Il giovane spagnolo ha scelto di interrompere la sua carriera commerciale e immobiliare per dedicarsi a questa esperienza. “Voglio trasmettere la benedizione della gente – spiega -, far capire che tutto ciò che si fa con energia positiva si può realizzare”.

Il cammino continuerà fino a Venezia, con arrivo previsto il primo maggio, e sarà seguito sui social con il nome “Un cammino per scoprire”, documentando ogni tappa e ogni incontro, in un percorso che unisce fede, riflessione e solidarietà, sulle orme di San Francesco.