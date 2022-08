Palermo, assistenti alunni disabili: prorogato il termine per la domanda

La scadenza prevista per oggi spostata a metà agosto

1' DI LETTURA

PALERMO – È stata prorogata a metà agosto la presentazione della domanda per gli assistenti specialistici alla comunicazione per gli alunni disabili per i profili A, B, C. per il Comune di Palermo.

La domanda scadeva oggi ma sono state riscontrate più anomalie nella presentazione della richiesta on line. In alcuni casi il sistema non consentiva di allegare i titoli conseguiti, in altri casi dava messaggi di errori. In tanti si sono trovati in difficoltà e hanno chiesto più tempo per presentare le domande evitando di essere depennate dalla graduatoria.

Da qui la decisione dell’assessore Aristide Tamajo di prorogare i termini e consentire anche agli impiegati di potere svolgere l’analisi delle domande.