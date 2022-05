Palermo, attivi nuovi autovelox: ecco dove sono posizionati

Ecco l'elenco delle strade in cui verranno effettuati i controlli dei vigili urbani

PALERMO – Nuovi autovelox attivi in alcune strade di Palermo nella settimana dal 16 al 22 maggio prossimi. Ecco dove sono posizionati secondo l’elenco delle postazioni fisse e mobili comunicato dal Nucleo Controllo Velocità della Polizia Municipale del capoluogo.

Le postazioni autovelox si trovano in viale Regione Siciliana Nord Ovest, carreggiata centrale direzione Trapani, all’altezza di via Sardegna. Box fissi verranno installati in viale Regione Siciliana Nord Ovest carreggiata centrale: di fronte il civico 3666 direzione Catania, all’altezza di via Principe di Paternò direzione Trapani, altezza via Nave in direzione Catania, altezza via Lolli in direzione Trapani; in viale Regione Siciliana Sud Est sulla carreggiata centrale: all’altezza dello svincolo di via Ernesto Basile in direzione sia Trapani sia di Catania, prima della rampa e all’altezza degli svincoli per Bonagia sia in direzione Trapani sia di Catania.

Telelaser e postazioni mobili sono presenti in via Regione Siciliana Nord Ovest sulla carreggiata laterale, in direzione sia Trapani sia di Catania, in via Libertà, sul Lungomare Cristoforo Colombo, in via Lanza di Scalea, viale Margherita di Savoia e in viale Diana. Previsti controlli anche in via dell’Olimpo e in viale Michelangelo.