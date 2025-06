L’hostess palermitana morta a Vienna, il padre: “Un vuoto immenso”

Le parole di Francesco Maniscalco: "Sempre nel mio cuore"

PALERMO – La vita di sua figlia si è spezzata a soli 24 anni, in circostanze poco chiare. Una telefonata ha stravolto per sempre la vita della famiglia Maniscalco, a Vienna dal giorno in cui la giovane Aurora, palermitana, è stata trasportata in condizioni disperate nell’ospedale in cui è poi deceduta.

Il dolore del papà di Aurora

Il padre che ha raggiunto la città austriaca da Rimini, dove lavora per un’azienda che si occupa di allestimento di eventi, affida ai social tutto il suo dolore. “Ciao piccolo angelo, hai lasciato un vuoto incolmabile. Non ti dimenticherò mai Aurora, sarai per sempre nel mio cuore”.

Francesco Maniscalco, in base a quanto hanno raccontato i familiari che adesso chiedono la verità su ciò che è accaduto, è stato avvisato domenica mattina dal General Hospital di Vienna: sua figlia era precipitata dal terzo piano del palazzo in cui abitava con il fidanzato e la situazione era molto grave. In Austria si trovano anche la madre e il fratello di Aurora.

“Buon viaggio, figlia mia”

La giovane era un’assistente di volo per Lauda Air, amava viaggiare e voleva imparare bene il tedesco. E proprio pensando al suo lavoro, il padre condivide un altro messaggio: “Da hostess amavi volare, ora sei volata in cielo dritto nelle braccia di Dio. Rimane un bellissimo ricordo di te nei nostri pensieri e rimane la tua aura di bellezza nei nostri cuori. Buon viaggio, figlia mia”.

I familiari non credono al suicidio

Parole struggenti a cui si aggiungono quelle dei parenti di Maniscalco: “Aurora sarà nel cuore di tutti noi – scrive Tania -. Chi l’ha conosciuta saprà che ragazza era: una giovane piena di sogni, che stava imparando nuove lingue. La sua vita si è purtroppo fermata così”.

E ancora, il messaggio del cugino Salvo: “Caro Francesco, il tuo immenso dolore appartiene a noi tutti. La meravigliosa Aurora sarà da adesso il nostro Angelo più bello”. I familiari, che non credono all’ipotesi del suicidio, hanno raccontato che la coppia avrebbe spesso litigato, ma di non conoscere il motivo dei contrasti. Nel frattempo, gli esami tossicologici eseguiti sul corpo della ragazza sono risultati negativi.