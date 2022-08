Viabilità e incendi, il panico sull’autostrada VIDEO

Momenti di paura.

Catania-Palermo, all’altezza di Villabate. Il traffico è lentissimo per via degli incendi che stanno devastando Palermo e provincia e che qui provocano enormi rallentamenti nelle carreggiate. La scena è surreale. Ci sono persone in preda al panico che lasciano la macchina e vanno via. Alcuni tornano subito, altri no. Le auto sono incolonnate, il traffico è bloccato. E il racconto che ci arriva da chi è lì rappresenta l’angoscia del momento, con reazioni emotive molto forti, mentre è impossibile muoversi anche di un metro. E’ una giornata molto difficile per la Sicilia e soprattutto per Palermo. Numerosi sono stati gli interventi per spegnare i focolai. Alcuni roghi sembrano sotto controllo. Altri danno ancora del filo di torcere, mentre si avvicina la notte.