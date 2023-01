Palermo, aveva rubato microcar: ladro arrestato dopo inseguimento

Gli agenti del commissariato Libertà hanno fermato l'uomo in via Calvi

La Polizia ha arrestato un ladro dopo che aveva rubato una microcar in pieno centro a Palermo. Un agente libero dal servizio mentre cercava parcheggio in via Torrearsa ha notato una piccola vettura uscire dal parcheggio e allontanarsi con un giovane alla guida. Il poliziotto ha sentito le urla della giovane proprietaria derubata e ha lanciato l’allarme.

Agenti del commissariato Libertà dopo un inseguimento lo hanno bloccato in via Calvi e portato in commissariato dove è stato dichiarato in stato di arresto.