 Palermo, eletto il nuovo direttivo della Camera penale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, avvocati al voto: eletto il nuovo direttivo della Camera penale

In carica fino al 2027
ELEZIONI
di
1 min di lettura

Eletto per acclamazione il nuovo direttivo della camera penale di Palermo. Alle elezioni si è presentata una sola lista.

Vincenzo Zummo è stato confermato presidente, Massimiliano Miceli è il suo vice, Calogero Vella segretario, Giuseppe Rubino tesoriere. Eletti anche i consiglieri Donatella Mangiapane, Paola Rubino, Angelo Formuso, Giuseppe Seminara ed Enrico Tignini.

Nominato anche il collegio dei probiviri: Tommaso Farina presidente, consiglieri Roberto Tricoli, Antonino Rubino e Antonino De Lisi.

Il nuovo direttivo della Camera penale “Girolamo Bellavista” resterò in carica fino al 2027.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI