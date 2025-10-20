Palermo, avvocati al voto: eletto il nuovo direttivo della Camera penale

Eletto per acclamazione il nuovo direttivo della camera penale di Palermo. Alle elezioni si è presentata una sola lista.
Vincenzo Zummo è stato confermato presidente, Massimiliano Miceli è il suo vice, Calogero Vella segretario, Giuseppe Rubino tesoriere. Eletti anche i consiglieri Donatella Mangiapane, Paola Rubino, Angelo Formuso, Giuseppe Seminara ed Enrico Tignini.
Nominato anche il collegio dei probiviri: Tommaso Farina presidente, consiglieri Roberto Tricoli, Antonino Rubino e Antonino De Lisi.
Il nuovo direttivo della Camera penale “Girolamo Bellavista” resterò in carica fino al 2027.