Palermo, baby gang in azione in centro: aggrediti due giovani

Gli episodi di violenza sabato sera. Un 16enne trasportato al pronto soccorso del Civico

PALERMO – Due ragazzi di 16 e 20 anni sono stati aggrediti, in due diverse circostanze, da baby gang a Palermo, in piazza Verdi, nella notte tra sabato e domenica. Il più giovane dei due, dopo essere andato in soccorso di un amico in un pub, si era rifugiato in macchina, ma la vettura è stata circondata dalla gang, che l’ha costretto a scendere e l’ha picchiato. La vittima, intorno a mezzanotte, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Due ore dopo, sempre nella stessa zona, un gruppo di ragazzi ha aggredito un giovane. Anche lui soccorso e trasportato in ospedale. Le indagini sono condotte dalla polizia. Poco prima dei due episodi, nella vicina via Cavour un giovane, per futili motivi, ha colpito con un pugno il vetro di una vettura dove c’erano quattro ragazzi, mandando il vetro in frantumi.