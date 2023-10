Palermo, baglio del ‘500 ristrutturato (a metà) in balia di vandali e ladri

Un immobile del '500 che non passa inosservato

PALERMO – Al momento è un’incompiuta costata mezzo milione di euro. C’è qualche speranza per il futuro, ma serve una buona dose di ottimismo per crederci. Di sicuro l’immobile del ‘500 è in balia di vandali e ladri. Baglio Scorzadenaro non passa inosservato, sia per la bellezza che per la sua posizione. Attira lo sguardo nel trambusto quotidiano di viale Regione Siciliana, a pochi passi dal carcere Pagliarelli e sotto il cavalcavia di via Ernesto Basile. Una parte fu abbattuta per fare spazio ad una delle corsie della strada che doveva passare esternamente alla città ed invece ha finito per tagliarla in due.

Nel 2009 il Comune di Palermo ha speso mezzo milione di euro per mettere in sicurezza il baglio e ristrutturare l’esterno e i tetti, esterni ed interni. Si pensò di assegnarlo alla polizia municipale e poi all’Avis. Nulla di fatto, servivano e servono parecchi soldi per completare i lavori.

Vandali e incuria sono evidenti. La mano distruttiva dell’uomo lascia traccia. ll giardino è in stato di abbandonato. Erbacce, rami spezzati e rifiuti di ogni genere. Lo scorso luglio il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno proposto dal consigliere comunale M5S Concetta Amella che impegna il sindaco e la giunta ad includere il recupero del baglio nella programmazione Fesr 2021-2027 in Sicilia. Un primo passo, ma solo il tempo dirà se il percorso sarà completato.