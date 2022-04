Palermo, Baldini: “Dispiace tanto quanto successo a Catania”

"Diciamo che la squadra dato continuità alle gare fatte in casa"

Silvio Baldini, allenatore del Palermo, commenta così in conferenza stampa la vittoria dei rosanero per 2-0 contro il Monopoli: “Diciamo che la squadra dato continuità alle gare fatte in casa. Oggi il Palermo ha fatto una grande partita senza subire nemmeno un tiro in porta. Stranamente i ragazzi contro le squadre forti fanno meno errori e oggi sono stati veramente bravi, bisogna fare loro i complimenti. E’ stata una grande partita, sarà di grande auspicio. La situazione degli etnei non ha influito. Ci auguravamo che la partita contro il Catania ci fosse, è un patrimonio del calcio italiano e ci sarebbero stati almeno 20 mila spettatori al Barbera. Con il campanilismo che c’è tra le due città dispiace tanto davvero. Sarebbe stata una bella partita per tutti i siciliani. Brunori ha fatto un eurogol, sono gol che sa fare chi ce l’ha nel dna, è veramente bravo”.

“Niente Derby? Vedremo come organizzarci. Ormai la squadra si conosce a memoria – prosegue l’allenatore -, vedremo se fare un’amichevole. Dobbiamo preparare bene la trasferta di Bari per arrivare più in alto possibile. Oggi il Palermo è stato bravo anche a modulare il ritmo del gioco. C’era un caldo afoso e la stanchezza si sentiva. Siamo stati bravi a non perdere palla in uscita. E’ una soddisfazione, so che percorso hanno fatto questi ragazzi per arrivare fino a lì. Adesso dobbiamo lavorare e non cullarci. Contro il Catania, comunque fosse andata, sarebbe stata una partita utile per tutti”.

SULLA SQUADRA

“Giron e Luperini diffidati? Era peggio se venivano ammoniti a Bari – risponde Baldini -. Sapevamo che c’erano tanti ragazzi a rischio ma ormai pazienza, Giron e Luperini potranno recuperare le energie. Ormai tutti si sono caricati di responsabilità, non ci sono più musi lunghi in allenamento. Anche a Bari faremo bene”.

Il tecnico dei rosanero si sofferma su alcune situazioni di gioco: “Oggi hanno fatto veramente bene questa fase, cioè saper aggredire quando la palla non riescono a giocarla gli avversari, viceversa sono stati anche bravi a stringere gli spazi con gli avversari in possesso. Si può sempre far meglio comunque. Basta un episodio che ti cambia una partita. Può succedere a dei campioni, figuriamoci al Palermo. Siamo stati bravi a fare le cose semplici e giocando a un ritmo anche a due tocchi pur di non sbagliare”.

MERITI

“Il mio compito è allenare e dare dei consigli. Tutti i meriti quando si vince sono dei ragazzi, quando non si vince so invece assumermi le mie responsabilità. Dopo Potenza ho messo a fuoco le responsabilità di ognuno di noi. Dopo Pagani con queste tre vittorie abbiamo fatto capire che c’è sinergia, abbiamo fatto capire ai ragazzi che loro sono il nostro patrimonio. C’era stata troppa delusione di non partecipare alla partita, a Bari saremo senza Giron e senza Luperini ma non si sentirà la loro assenza perché ormai sono tutti responsabilizzati”, ha concluso il tecnico dei rosanero.