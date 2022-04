Palermo, Baldini: “I ragazzi stanno bene, sono motivati”

"Siamo contenti di essere arrivati come migliore terza"

PALERMO – Il tecnico del club rosanero Silvio Baldini, al termine della regular season del girone C di Serie C, è intervenuto ai microfoni del “TGR Sicilia” per commentare i risultati ottenuti dalla sua squadra: “I ragazzi stanno bene, li vedo molto motivati e siamo contenti di essere arrivati come migliore terza di tutti e tre i gironi. Questo ci consente di essere testa di serie nel primo turno e, se lo superiamo, anche nel secondo. Quindi avere due risultati quando entrano in gioco le seconde nel tabellone dei playoff”.

“Io sono arrivato – prosegue Baldini – e ho allenato in base a quello che so fare. Ho cercato di trasmettere ai ragazzi che i sogni sono fatti di tanta fatica e questo significa impegnarsi. Serve impegno fisico ma anche di animo. Questa è la cosa più difficile anche da insegnare, fare le cose con passione non è mai facile in un mondo dove ormai contano solo i soldi e la popolarità”.

SUL CALCIO SICILIANO

L’allenatore dei rosanero ha commentato gli ultimi avvenimenti, spesso poco piacevoli, che hanno riguardato il calcio in Sicilia: “Alla base c’è un problema economico, il calcio si basa su imprenditori che investono le proprie ricchezze sulle squadre. Chi investe di più riesce ad acquistare i giocatori più bravi. Il problema alla base, però, è che quando le persone non hanno la possibilità economica di competere con quelli più bravi, possono solo sperare e credere in quello che fanno. Con passione e con amore si riescono a fare le cose dieci volte di più rispetto a chi lo fa solamente per guadagnare i soldi. E lì entrano in gioco i tifosi, che se capiscono questo ti permettono di fare dei miracoli”.