Palermo, “violenta il figlioletto dell’amico”. Arrestato un uomo

Gli episodi avvenuti a Palermo e in provincia di Trapani

PALERMO – L’accusa è pesantissima: violenza sessuale. Un uomo di 48 anni è finito agli arresti domiciliari il 21 marzo. Avrebbe abusato di un bambino di 7 anni. Gli episodi contestati sono due e sarebbero avvenuti in altrettante case a Palermo e in provincia di Trapani. L’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è firmata dal giudice per le indagini preliminari Filippo Serio su richiesta del pubblico ministero Giulia Amodeo. Ad eseguirla sono stati i poliziotti.

“Non ho nulla da dichiarare – taglia corto l’avvocato difensore Rosario Loria -, sto facendo delle indagini difensive”.

Il padre della vittima e il presunto molestatore sono amici, tanto che è stato il primo ad affidare al secondo il figlio. Il piccolo si è confidato con il genitore, raccontando, a suo modo e con l’innocenza propria dei bimbi, ciò che sarebbe accaduto. La Procura di Palermo ha nominato uno psicologo per valutare la credibilità del racconto della vittima.

I due presunti episodi di violenza risalgono a luglio e agosto 2023. Nel corso di una perquisizione sono stati sequestrati il computer e il cellulare dell’indagato per capire se siano stati fatti dei video.