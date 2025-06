Palermo, batteria al litio nei rifiuti: compattatore rischia di bruciare

Gli operatori hanno avvertito l'esplosione e avviato le procedure di sicurezza

PALERMO – Un compattatore Rap a Palermo è stato danneggiato dalle fiamme provocate dallo scoppio di alcune batterie a litio. L’esplosione si è verificata al Foro Italico. Era già successo pochi giorni fa.

Il mezzo della società partecipata aveva terminato l’itinerario che comprendeva la raccolta dei rifiuti nel quartiere Vucciria, gli operatori hanno avvertito l’esplosione e subito hanno attivato la procedura di sicurezza, scaricando in strada i rifiuti in fiamme che sono state poi domate con gli estintori che l’azienda ha dato in dotazione ai mezzi per affrontare il fenomeno ormai diffuso.

Sono intervenuti i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco, che ha spento il rogo.