Palermo, beccato a spacciare droga mentre è ai domiciliari: arrestato

Trovati 20 grammi di cocaina

PALERMO – I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39 enne, palermitano che si trovava ai domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, durante la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno era stato arrestato dai militari perché durante un controllo è stato trovato fuori dalla propria abitazione davanti a un magazzino violando gli obblighi della misura di prevenzione.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione sono stati trovati 20 grammi di cocaina e la somma di denaro di 115 euro in banconote.

A distanza di dieci giorni, il 39 enne è stato nuovamente arrestato dai carabinieri, poiché durante l’ennesimo controllo, nonostante ai domiciliari per il reato di spaccio, è stato sorpreso fuori dall’abitazione in compagnia di una persona che non appena ha visto i militari ha cercato di allontanarsi.

L’arresto

Quest’ultimo è stato bloccato, e trovato in possesso di 10 dosi di crack e 2 di eroina cedute poco prima dal 39 enne, il quale aveva 285 euro.

La droga sequestrata è stata trasmessa al laboratorio di analisi del comando provinciale di Palermo. Il gip ha convalidato l’arresto ed ha disposto a carico dell’uomo il carcere.