Medico tifoso ospite del Palermo: fece nascere un bimbo durante sisma in Turchia

PALERMO – Nel marzo scorso ha fatto nascere, come raccontato da LiveSicilia.it, insieme all’equipe medica dell’unità di emergenza dell’ospedale Sant’Anna di Torino, un bimbo nella Turchia scossa dal terremoto. Un piccolo che la famiglia, per riconoscenza all’Italia, ha chiamato Sergio Mattarella in onore del nostro Presidente della Repubblica.

A raccontare la storia il medico palermitano che lavora a Torino, Salvatore Piazza che in quell’occasione condivise la propria passione calcistica di rosanero. Fecero il giro del web, infatti, gli scatti che lo ritraevano con il bimbo fatto nascere nei pressi di Antiochia avvolto dalla sciarpa del Palermo.

Adesso Dario Mirri, presidente del club di viale del Fante, lo ha invitato allo stadio per assistere alla partita di campionato tra Palermo e Spal che si gioca nel pomeriggio al Renzo Barbera di viale del Fante. Sarà l’occasione per seguire da vicino i suoi beniamini ma anche per raccontare al presidente la sua esperienza in Turchia. Ma anche per raccontare la sua straordinaria storia e farla conoscere al grande pubblico.

“Abbiamo celebrato la sua esperienza sui nostri social – dicono dal Palermo Calcio – e il presidente Mirri ha organizzato questa giornata per incontrarlo e ringraziarlo. Sarà ricevuto poco prima della partita nel museo del Palermo Calcio. Un luogo importantissimo per la società dove si svolgono tutti gli incontri istituzionali. Un segno di grande rispetto nei suoi confronti”.