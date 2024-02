“Comandiamo noi”, vogliono entrare senza pagare al Country: 4 arresti

Hanno 16 e 17 anni. Indagati per estorsione

PALERMO – Avrebbero preteso di entrare in discoteca senza pagare. Quattro ragazzi fra i 16 e i 17 anni sono indagati per tentata estorsione aggravata. Per tre di loro minori è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità, al quarto è stato imposto l’obbligo di non allontanarsi da casa. Vivono nel rione Zen.

L’inchiesta dei poliziotti del commissariato San Lorenzo, coordinata dalla Procura per i minorenni, è partita dalla denuncia del titolare del Country. Nella notte tra il 25 e il 26 novembre 2023 scorsi un gruppo di bulli si è presentato all’ingresso del locale in via dell’Olimpo. Hanno iniziato a minacciare i buttafuori: “Qui comandiamo noi”. Po hanno alzato il tiro: “Prendiamo il ferro”, facendo riferimento al fatto che fossero armati. Infine sono arrivati allo scontro fisico. Calci, pugni, schiaffi. Hanno pure lanciato le transenne contro l’ingresso. Immediato l’intervento di una volante e di una gazzella dei carabinieri.

Il procuratore per i minorenni Claudia Caramanna e il sostituto Massimo Russo hanno fatto analizzare le immagini del sistema di videosorveglianza del locale, messe a disposizione dal titolare. Dopo l’aggressione di novembre, e in attesa dell’ordinanza di custodia cautelare, a tre dei quattro ragazzi era stato notificato un provvedimento di divieto di accesso ad esercizi pubblici e locali per un anno emesso dal questore. Non è servito: il 20 gennaio sono stati denunciati dai carabinieri perché sorpresi in discoteca.